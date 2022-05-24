"Uluslararası Çelik Köprü Yarışması"nda KTÜ'ye ödül - Haberler

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması Design & Construct'ta üçüncülük elde etti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, BÜYAP tarafından düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nın, 9-14 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yarışmada yurt içi ve yurt dışından toplam 13 üniversitenin finallere kaldığı aktarılan açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri 'HAMSEA' isimli projeleriyle üçüncülük elde etti. Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.