"Uluslararası Çelik Köprü Yarışması"nda KTÜ'ye ödül - Haberler

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"Uluslararası Çelik Köprü Yarışması"nda KTÜ'ye ödül

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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'Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda KTÜ'ye ödül

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması Design & Construct'ta üçüncülük elde etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması Design & Construct'ta üçüncülük elde etti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, BÜYAP tarafından düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nın, 9-14 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yarışmada yurt içi ve yurt dışından toplam 13 üniversitenin finallere kaldığı aktarılan açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri 'HAMSEA' isimli projeleriyle üçüncülük elde etti. Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mayıs, Güncel, Haberler

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