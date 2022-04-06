Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'dan Mobilyacılar Odasına En üst merciden ziyaret

Ziyarette Başarılı bir şekilde sonuçlanan projeler ve bundan sonra yürütülecek faaliyetler ve Çalışmalar ile ilgili istişareler 'de bulunuldu.

ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hayata fırsat Projesi ve İş ortaklığımız ile kurulmuş olanMobilyacılar Odası Mesleki Eğitim merkezinin sürtürülebilmesi ve bunun sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi alınarak #AVUNCUK# markası İle Ahşap oyuncak üretimine başlanmasından dolayı Oda Başkanına Yönetim kuruluna ve Çalışma Ekibine şükranlarını sundu.

Özcan bundan sonraki süreçte 'de İş ortaklığımızın devam edeceğini söyleyerek Misafirperverliği ve ev sahipliğinden dolayı Başkan Mehmet GÜNBAŞ'a teşekkürlerini sundu.

Oda Başkanı Mehmet GÜNBAŞ Dört yıl önceAvrupa Birliği finansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile başlamış olduğumuz İş ortaklığımız ile bugün üzerine ekleyerek bugünlere getirdiğimiz büyük bir Mesleki Eğitim Merkezi kazandırmalarında öncü olduklarından ve Ziyaretlerindendolayı ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN ve Proje Ekibine teşekkürlerini sundu.

Başkan GÜNBAŞ ziyaret eden heyete Bugüne kadar yapılan projeler ve Düşünülüp ön hazırlıkları tamamlanan, çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek. Yönetim Kurulu ve Çalışma Ekibi ile birlikte Ortaklığa ve İşbirliğine hazır olduklarını belirtti. ILO Direktörü Numan ÖZCAN ve Ekibi Oda bünyesinde faaliyette olan Mesleki Eğitim merkezi ve #AVUNCUK# markası İle üretilen Ahşap oyuncakları inceleyerek. Programını tamamladı.

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