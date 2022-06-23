"Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı

AA - Fatma Nur Söğütlü - Güncel
 - Güncelleme:
'Uluslararası Bursa Festivali'nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan aynı sahneyi paylaştı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanatçılar "Sen Bir Aysın", "Mihriban", "Yar Demedin", "Evlerinin Önü Yonca" ve " Halil İbrahim"in de arasında bulunduğu parçaları birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Eroğlu ve Orhan'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sevcan Orhan Musa Eroğlu Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title