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"Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı

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Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı.

Bilimsel üretkenliği, teknolojik yaratıcılığı ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivale, yerli ve yabancı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gün boyunca sürecek festivalde, yapay zeka temalı öğrenci projeleri sergileri, yarışmalar, bilimsel atölyeler, paneller ve eş zamanlı kültürel ve bilimsel etkinlikler yapılacak.

Festival Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Etkinliğimize 3 ülkeden katılım var. 60'a yakın yurt dışı projesiyle beraber çalışmalar sergilenecek. 5 atölye, roket yarışması, Hackathon ve Ideathon final sunumları ve İstanbul Beyin Panayırı gerçekleştirilecek. Uluslararası düzenlediğimiz bu organizasyon, ayakları yere basarak ilerleyen bir organizasyon. Bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. İlki mahalli, ikincisi ulusal, bu yıl da uluslararası düzenledik. Bu tarz nitelikli etkinliklerde, okulumuzdan çıkan projelerle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak istiyoruz. Bu etkinlik, bu adımlardan biridir. Bilim ve teknoloji aşığı gençlerimizi bu etkinliğimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Onların, ülkemizin üretimine katkıda bulunacağını ve yeni ufuklar açacağını öngörüyoruz. Geleceğin bilim insanlarının bu etkinlikte yer alması bizim için gerçekten onur verici."

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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