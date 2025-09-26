Haberler

Uluslararası Basın Gazze'ye Giriş İçin İsrail'e Çağrıda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız haber ajansı AFP, AP, Reuters ve BBC, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye serbestçe giriş yapabilmesi için İsrail yönetimine çağrıda bulundu. Açıklamada, bölgedeki Filistinli gazetecilerin ağır bedeller ödediği ve uluslararası basın mensuplarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), İngiliz haber ajansı Reuters ve İngiliz yayın kuruluşu BBC, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail yönetimine çağrıda bulundu.

AFP'nin sosyal medya hesabından yayımladığı ortak açıklamada, AFP, AP, Reuters ve BBC'nin, Gazze'ye serbestçe ulaşabilmeyi talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de haber aktarma çalışmalarının yalnızca Filistinli gazetecilerin omuzlarında olduğuna dikkat çekilirken bölgedeki gazetecilerin ağır bedeller ödediği ve yaşananlara tanık olanların sayısının azaldığı kaydedildi.

"BBC, Agence France-Presse, Associated Press ve Reuters, uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girebilmesini sağlamak için İsrail makamlarına yeni bir ortak çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası basın mensuplarının bölgeye girerek Filistinli muhabirlerin yükünü paylaşması ve yaşananları dünyaya aktarması gerektiği vurgulandı.

İsrail yönetimi, Gazze'ye basın mensuplarının girişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.