Haberler

Uluslararası basın deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenliyor.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde uluslararası basına yönelik medya programının yarın başlayıp, 6 Şubat'ta sona ereceği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Programa ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan olmak üzere 11 ülkeden 32 basın mensubu katılıyor. Programa davet edilen gazeteciler, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bölgeye gelerek yaşanan felakete bizzat tanıklık etmiş basın mensupları arasından seçildi. Bu sayede katılımcılar, üç yıl önce büyük yıkıma sahne olan şehirlerde bugün ortaya çıkan tabloyu yerinde gözlemleyerek, üç yıllık yeniden inşa ve toparlanma sürecinin sonuçlarını karşılaştırmalı biçimde değerlendirme imkanı bulacak. Bu kapsamda, 4-6 Şubat arasında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan uluslararası medya programı çerçevesinde, depremden etkilenen şehirlerde tamamlanan ve hayata geçirilen yeniden inşa çalışmaları uluslararası basın mensuplarına yerinde aktarılacak."

"Uluslararası basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da takip edecek"

Program kapsamında afet sonrası tamamlanan kalıcı konut projeleri, oluşturulan rezerv yapı alanları ve şehir merkezlerinde sonuçlandırılan imar faaliyetlerinin yanı sıra, deprem sonrası restorasyonu tamamlanan kültürel ve tarihi mekanların ziyaret edileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Hatay'da Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi, Habib-i Neccar Cami, Hatay Tarihi Meclis Binası ve Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş'ta ise Arkeoloji Müzesi, Kapalı Çarşı ve Ulu Cami gibi, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyon ile yeniden ihya çalışmaları kapsamında ele alınan, şehirlerin tarihsel, kültürel ve sosyal hafızasında önemli yere sahip mekanlar uluslararası basın mensuplarına sahada gösterilecek. Ziyaretler aracılığıyla, depremin ardından yeniden ayağa kaldırılan kültürel miras alanlarının şehirlerin gündelik yaşamına ve sosyal dokusuna yeniden nasıl kazandırıldığı aktarılacak. Ayrıca, depremin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle yeniden inşa sürecinde ulaşılan somut sonuçlar, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeler eşliğinde paylaşılacak."

Program kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un basın mensupları ile bir araya geleceği belirtilerek, "Medya programının Osmaniye ayağında ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştireceği program ve hitaplar uluslararası basın mensupları tarafından takip edilecek. Deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarıyla ilgili, İletişim Başkanlığının düzenlediği medya mensuplarına yönelik programlarda 2024'ten bugüne toplam 26 ülkeden 334 gazetecinin yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gözlemlemesi sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti