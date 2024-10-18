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Uluslararası Balkan Tarım Kongresi Çanakkale'de Başladı

Uluslararası Balkan Tarım Kongresi Çanakkale'de Başladı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, tarım ve gıda alanlarında yenilikçi fikirlerin paylaşılacağı bir platform sunuyor. Açılışta, sürdürülebilir tarımın geleceği üzerine önemli tartışmalar yapıldı ve katılımcılar zeytin fidanları dikti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Tarım Kongresi'nin açılışı, Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından koordine edilen kongrenin, tarım, gıda ve su kaynakları alanlarındaki bilgi ve yenilik arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sadece bir akademik etkinliğin katılımcıları değil, aynı zamanda Balkanlar ve ötesinde tarımın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip önemli bir diyaloğa katkı sağlayan bir topluluk olduklarını anlatan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu kongre, geçmişteki başarılarımızı değerlendirip, tarımın sürdürülebilir geleceğini hayal etme fırsatı sunuyor. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, çeşitli disiplinlerden uzmanların bilgi alışverişi yapabileceği bir platform olarak, tarımın karşılaştığı en acil sorunlara yönelik araştırma bulgularımızı ve yenilikçi yaklaşımlarımızı paylaşmamıza olanak tanıyor. Sizlerin bu etkinliğe katılımlarınız, tartışmalarımıza zenginlik katmakta ve bu kritik meseleler hakkındaki ortak anlayışımızı geliştirmektedir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen organizasyon komitesine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onların özverisi sayesinde bir araya gelip, bilgimizi paylaşma fırsatına sahip olduk."

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin ve kongre katılımcıları tarafından günün anısına zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir ile protokol üyeleri, ulusal ve uluslararası alandan öğretim üyeleri ve ÇOMÜ öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güncel Zeytin Eğitim Yaşam Tarım

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