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Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Gala Gecesi ile Sona Erdi

Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Gala Gecesi ile Sona Erdi
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Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, Gala Gecesi ile tamamlandı. TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, halk oyunlarının kültürel değerlerin taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra 24 ekip, farklı ülkelerden gelen halk oyunlarını sergiledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, "Gala Gecesi" gösteri programıyla sona erdi.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu destekleriyle düzenlenen festivalin son programı Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, halk oyunlarının bir milletinin acılarını, sevinçlerini, kültürel değerlerini geleceğe taşıyan özgün bir ifade biçimi olduğunu söyledi.

Halk oyunlarının birer sanat eseri olduğunu ve omurgasını türkülerin oluşturduğunu belirten Hatipler, "Türküler bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde bir kültür taşıyıcısıdır." dedi.

Hatipler, festival boyunca ekiplerin sadece kültür alışverişi yapmadıklarını aynı zamanda dostlukları pekiştirerek birlik ve beraberliği artırdıklarını dile getirdi.

Güzel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını anlatan Hatipler, "Uzaklardan geldiler ama, o uzaklığı bize yakın ettiler. Halk oyunu oynamak üzere gelen tüm sanatçılarımız bu etkinliğin birer kahramanı." diye konuştu.

Daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 ekip yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, protokol üyeleri, akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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