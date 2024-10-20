Uluslararası Balkan Forumu Romanların Sesini Duyurmak İçin Toplandı

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneğinin (USKOM) koordinatörlüğünde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle "Uluslararası Balkan Forumu" düzenlendi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Balkanlar'daki 10 ülkeden 21 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerini, siyasetçileri, akademisyenleri ve Roman milletvekillerini bir araya getirdi.

Forumda, Balkan ve Avrupa coğrafyasındaki Romanların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, kültürel mirasın korunması için yapılabilecek çalışmalar, Romanların haklarının korunması için atılabilecek adımlar ile eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanlarında işbirliği projelerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

USKOM Başkanı Yusuf Ziya Dönmez, forumda yaptığı konuşmada, Roman topluluklarının sesini duyurmak ve onların karşılaştığı zorlukları ele almak için etkinliğin önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Dönmez, "Roman kültürünün zenginliği, yaşadıkları toprakların sadece geçmişini değil, geleceğini de şekillendirme gücüne sahiptir. Her birimizin sesi, dayanışma ve sevgiyle birleştiğinde bir değişim yaratacaktır. Bu forumun, Romanların sesini yükseltmek ve haklarını savunmak adına bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ise birçok Balkan ülkesinde Roman vatandaşların sosyal ve kültürel problemlerinin çözümünün ağır aksak işlediğini dile getirdi.

Avrupa ve Balkanlar'da 11 milyon genç enerjik nüfusu ile değerli bir potansiyel olan Roman toplumunun siyaset, eğitim, barınma, sağlık ve istihdamda, sosyal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılık problemiyle karşılaştıklarına dikkati çeken Atalay, "Sivil toplum kurumlarının insani yardım politikalarında, unutulan Roman toplumunu hatırlamaları çok önemli bir insan hakları ve ahlaki sorumluluk icap etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Program sonunda katılımcılara hediye takdim edildi.