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Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum'da Başlıyor

Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum'da Başlıyor
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16-17 Kasım tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşecek Uluslararası Ayurveda Festivali, sağlık ve zindelik temasıyla uzmanları bir araya getiriyor. Festivalde, ayurvedanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ele alınacak.

Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) 16-17 Kasım'da Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Bir otelde düzenlenen toplantıya katılan AYURFEST Direktörü Ekin İlyasoğlu ile Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito festivalin detaylarını anlattı.

İlyasoğlu, ayurvedanın 5 bin yıllık bir sır olduğuna dikkati çekerek, "Modern hayattaki koşuşturmanın içinde bedenimizden, ruhumuzdan ve zihnimizden koptuk. 2022 yılında ilk kez festivalimizi düzenledik ve bu festivalde kendi yaşamımızda daha sağlıklı, dengeli bir hayatı nasıl yaşayacağımızın bilgisini herkesle paylaşmak istedik." dedi.

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğuna destekleri için teşekkür eden İlyasoğlu, festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sene çok daha büyük bir destekle yola çıktık. Bu sene bizim için en önemlisi, Hindistan Sağlık Bakanlığının yanı sıra ayurveda markalarının, uygulayıcı doktorların festivale katılacak olmasıdır. Türkiye'de bu yaşam sistemini anlatıp daha sağlıklı, daha dengeli ve daha neşeli yaşamın nasıl olduğunu Türk insanına göstermiş olacağız."

" Etkinlik, Türkiye ve Hindistan'dan uzmanları bir araya getirecek"

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito da Kovid-19 pandemisinin ardından dünya genelinde sağlık meselelerine daha fazla ilgi oluştuğunu söyledi.

Festivalin sağlık ve zindelik kutlaması olacağına işaret eden Vinito, şunları söyledi:

"Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bir dozunu kutlayacağız. Etkinlik, Türkiye ve Hindistan'dan tıp alanındaki uzmanları bir araya getirecek. Bu uzmanlar geleneksel tıbbın ortak mirası üzerine konuşacak. Bu seneki tema sürdürülebilirlik olacak ve 'Doğal çevremizi korurken nasıl daha sağlıklı yaşayabiliriz?' sorusuna odaklanılacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkelerin yüzde 88'inin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı kabul ettiğinin altını çizen Vinito, "Ayurveda çok bilinen bir tıp bilimi. Yaşamın bilgisi anlamına geliyor. Çok çeşitli boyutlar içeriyor ve çeşitli ülkelerde kabul edilmiştir. Bu geleneksel tıp anlayışını tüm dünyaya yaymak için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk ayurveda doktoru Dr. Ender Saraç, ayurveda, detoks ve anti-aging uzmanı Dr. Buğra Öktem ve ayurveda, wellness ve detoks uzmanı Dr. Koshlendra Pratap'ın katıldığı bir panel düzenlendi.

Festivale ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için "https://www.ayurfest.com" internet adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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