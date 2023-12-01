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Uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in "soykırım suçları" nedeniyle UCM Savcılığına rapor sundu

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Cezayir'de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "soykırım suçları" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

Cezayir'de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "soykırım suçları" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

Cezayir Barolar Birliği ile Cezayir Hakimler Sendikası tarafından, Arap ve yabancı avukat sendikalarının katılımıyla başkent Cezayir'de "Filistin Halkı İçin Adalet" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Filistin, Ürdün, Libya, Moritanya ve Fransa'dan avukatların yanı sıra uluslararası hukuk uzmanları ile öğretim üyeleri de katıldı.

Sempozyumun "Cezayir Deklarasyonu" olarak adlandırılan sonuç bildirgesinde "İsrail işgaline karşı hazırlanan hukuki plan doğrultusunda UCM Savcılığına rapor sunulduğu" belirtildi.

Bildirgede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana özellikle Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği suçların, "toplu cezalandırma, uluslararası ve insani hukukun ağır ihlali, insanlığa karşı suç ve soykırım suçunu" teşkil ettiği vurgulandı.

Aynı şekilde bildirgede, "İsrail devletinin liderleri ve yetkilileri de dahil olmak üzere, Filistin halkına karşı işlenen suçların failleri hakkında evrensel yargı ilkesini benimsemiş mahkemeler önünde ceza davası açılmasına" karar verildiği bildirildi.

Sempozyumda "işgal devleti İsrail'in liderlerini ve yetkililerini kovuşturmak için uluslararası örgüt ve kuruluşların bilgilendirilmesi" yönündeki öneri de kabul edildi.

Başkent Cezayir'de "Filistin Halkı İçin Adalet" başlığıyla iki gün süren uluslararası sempozyum, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talebi üzerine düzenlendi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6 Kasım'daki açıklamasında, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına UCM'de İsrail'e karşı dava açma çağrısı yapmıştı.

Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde "soykırım" uygulayan İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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