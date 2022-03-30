Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ukrayna'da - Haberler

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Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ukrayna'da

DailyMotion.com - Güncel
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Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Mariano Grossi, Ukraynalı yetkililerle görüşmek ve ülkedeki nükleer tesislere yönelik teknik destek sağlamak üzere Ukrayna'ya gitti.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Mariano Grossi, Ukraynalı yetkililerle görüşmek ve ülkedeki nükleer tesislere yönelik teknik destek sağlamak üzere Ukrayna'ya gitti. Daire tarafından yapılan açıklamada, Grossi'nin ziyaretinin amacının Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi

DailyMotion.com / Güncel

Nükleer, Ukrayna, Güncel, Haberler

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