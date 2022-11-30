Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Tüm Nükleer Santrallerde Varlığını Artıracak

KİEV, 30 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Salı günü yaptığı açıklamayla UAEA'nın Ukrayna'daki tüm nükleer enerji santrallerinde varlığını güçlendireceğini duyurdu.

KİEV, 30 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Salı günü yaptığı açıklamayla UAEA'nın Ukrayna'daki tüm nükleer enerji santrallerinde varlığını güçlendireceğini duyurdu.

Grossi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla yaptığı görüşmenin ardından paylaştığı Twitter mesajında, "UAEA, enerji altyapısını korumak için Ukrayna'nın tüm nükleer enerji santrallerinde varlığını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Grossi, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir nükleer emniyet ve güvenlik koruma bölgesinin acilen oluşturulması konusunda Kuleba'yla birlikte çalıştığını belirtti.

Kuleba ayrıca paylaştığı Twitter mesajında görüşmelerde Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan Ukrayna personelinin güvenliğinin de ele alındığını ifade etti.

Bakan, Grossi'yle olan görüşmesinde Mayıs ayından bu yana Rus güçlerinin kontrolünde olan Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrallerinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali'nden Rus kuvvetlerinin çekilmesi gereğini tekrar dile getirdiğini söyledi.

Grossi ile Kuleba arasındaki görüşme, Bükreş'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında gerçekleşti.

Ukrayna'da bulunan beş nükleer enerji santralinden dördü çalışır durumda. 26 Nisan 1988'de nükleer felaketin yaşandığın Çernobil Nükleer Santrali, 15 Aralık 2000'de tamamen kapatılmıştı.