Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in İran'daki Nükleer Tesise Saldırısını Değerlendirdi

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in hava saldırılarıyla, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ndeki yeraltı santrifüj salonlarının doğrudan hedef alındığını bildirdi. Ajans, "Cuma günkü saldırıların ardından Natanz'daki yeraltı zenginleştirme salonlarında doğrudan etkileri gösteren ek unsurlar tespit edildi" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in, İran'daki Natanz zenginleştirme tesisine düzenlediği hava saldırılarının, tesisin yer altındaki santrifüj salonlarında doğrudan etkiler yarattığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, "Cuma günkü saldırıların ardından elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin devam eden analizine dayanarak, UAEA, Natanz'daki yer altı zenginleştirme salonlarında doğrudan etkileri gösteren ek unsurlar tespit etmiştir" denildi.

Bu saldırıların, İsrail'in beş gün önce İran'ın askeri ve nükleer programını hedef alarak başlattığı hava harekatının bir parçası olduğu kaydedildi.

ABD medyasına göre, bu açıklama, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı nükleer gözlem ajansının, ilk kez İran'ın nükleer programının ana tesisi olan Natanz'ın yer altı bölümlerindeki hasarı değerlendirmesi açısından önemli bir gelişme. Daha önce, tesisin yer üstündeki zenginleştirme salonunun ve elektrik sistemlerinin tahrip edildiği bildirilmişti.