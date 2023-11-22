Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma...
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi
Kaynak: AA / Güncel