Haberler

30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Iğdır'da yakalandı

30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Iğdır'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 yıl hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinden silahlı yağma' suçundan aranan Azerbaycanlı S.G, Türkiye'ye giriş yaparken Iğdır'da yakalandı. Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uluslararası çapta aranan ve 30 yıl hapis cezası bulunan Azerbaycanlı hükümlü, Iğdır'da yakalandı.

Kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve "birden fazla kişi ile birlikte iş yerinden silahlı yağma" suçundan aranan S.G, Iğdır'daki Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu'ndan Türkiye'ye girmek isterken yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Uluslararası çapta aranan S.G'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mart 2013 tarihinde arama kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen S.G, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı