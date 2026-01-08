30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Iğdır'da yakalandı

Uluslararası çapta aranan ve 30 yıl hapis cezası bulunan Azerbaycanlı hükümlü, Iğdır'da yakalandı.

Kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve "birden fazla kişi ile birlikte iş yerinden silahlı yağma" suçundan aranan S.G, Iğdır'daki Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu'ndan Türkiye'ye girmek isterken yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Uluslararası çapta aranan S.G'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mart 2013 tarihinde arama kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen S.G, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.