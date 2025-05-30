Uluslararası Arabuluculuk Örgütü Sözleşmesi Hong Kong'da İmzalandı

HONG KONG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluşuna İlişkin Sözleşme cuma günü Hong Kong'da imzalandı. Kuruluş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, uluslararası hukukun üstünlüğü alanında yenilikçi bir girişim olan örgütün, uluslararası ilişkiler tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.