Uluslararası Arabuluculuk Örgütü Hong Kong'da Kuruldu

Güncelleme:
Çin, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün açılış töreninde daha fazla ülkenin katılımını ve örgütle işbirliğini destekleyeceğini duyurdu. Örgütün, uluslararası hukukun üstünlüğü ve insanlık için ortak gelecek oluşturma konularında önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kurucusu olan ve örgüte ev sahipliği yapan ülke olarak, daha fazla ülkenin örgüte katılması ve örgütle yakın işbirliği içinde olmasından ve birlikte dünya barışı ve kalkınmasına yeni katkılar sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Örgütün açılış töreni pazartesi günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlendi. Törene 30'dan fazla kurucu üye ülkenin temsilcileri ve Hong Kong'daki çeşitli sektörlerden yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Guo, salı günkü basın toplantısında örgütün vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirtti.

Örgütün uzlaşı, işbirliği ve uyumu teşvik etmeyi, adalet ve eşitliği savunmayı, ortak fayda için kapsamlı istişare ve ortak katkıyı el üstünde tutmayı ve insan odaklı yaklaşıma ve gerçek sonuçlara odaklanmayı hedeflediğini kaydeden Guo, örgütün kurulmasının, uluslararası hukukun üstünlüğü konusunda öncü bir adım olduğunu vurguladı.

Guo, örgütün, hukukun üstünlüğünü teşvik ederek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasının ilerletilmesinde olumlu rol oynayacağını ve Hong Kong'un "arabuluculuk merkezi" haline gelmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 30 Mayıs'ta Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluş Sözleşmesi'nin imza töreninde sözleşmeyi Çin adına imzalamıştı.

Guo, Ağustos ayından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye imza atan ülke sayısının an itibarıyla 37 olduğunu, bunlardan 8'inin de sözleşmeyi onayladığını belirtti. Guo, sözleşmenin imzalanıp yürürlüğe girmesinin ve sadece 5 ay içinde faaliyete geçmesinin, uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerde nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.

Guo, "Bu, örgütün kurulmasının zamanın trendine uygun olduğunu ve uluslararası toplum tarafından desteklenip memnuniyetle karşılandığını tam olarak gösteriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
