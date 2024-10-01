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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema TIR'ı 18 İlçeyi Dolaşıyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema TIR'ı 18 İlçeyi Dolaşıyor
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Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sinema TIR'ı, 26 Eylül'de yola çıkarak 4 Ekim'e kadar 18 ilçede açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Sinema TIR'ı, 18 ilçede farklı mekanlarda vatandaşları filmlerle buluşturuyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemayı kentin her köşesine ulaştırıyor. 26 Eylül'de yola çıkan Sinema TIR'ı, 4 Ekim'e kadar 18 ilçeyi dolaşarak sinema keyfini tüm şehre yayıyor. Vatandaşlar, 9 gün boyunca ilçelerinin merkezi mekanlarında açık havada yerli ve yabancı sinemanın en yeni örneklerini izleyecek.

Yıldızlar altında sinema keyfi

Sinema TIR'ı gösterimleri kapsamında; Kıvanç Baruönü'nün yönettiği "Lohusa", Mustafa Kotan'ın yönettiği "Kardeş Takımı" ve Nigel W. Tierney ile Dong Long'un yönettiği Çin yapımı animasyon "Altın Gaga ve Macera Çetesi" filmleri seyirciyle buluşuyor. Yola çıkan biri kapalı iki Sinema TIR'ı, bugüne kadar Kepez, Konyaaltı, Kaş, Demre, Aksu, Korkuteli, Elmalı, Finike ve Serik ilçelerinde ayrı gösterimlerle vatandaşlara ve çocuklara sinema keyfi yaşatırken, Altın Portakal heyecanını da ilçelere taşıdı.

Festival, ana mekanlarındaki gösterimlerse 5 Ekim'deki açılış töreninin ardından başlayacak. 12 Ekim'e kadar Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini sunacak festival, usta sinemacılarla sinemaseverleri kentte bir araya getirecek.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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