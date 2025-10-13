Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Yarışma Filmleri Belli Oldu

24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak 10 film ilan edildi. Filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu gibi dallarda yarışacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belirlendi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alacak.

Filmler, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı olan filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

"Uluslarası Uzun Metraj Yarışması" filmleri arasında Joel Alfonso Vargas'ın yönetmenliğini üstlendiği "Mad Bills to Pay", Harris Dickinson yönetmenliğindeki "Urchin", Laura Wandel'in yönettiği "Adam's Sake", Simon Mesa Soto'nun yönetmenliğindeki "A Poet", Mary Bronstein'in yönettiği "If I Had Legs I'd Kick You", Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği "Confidante", Johanna Moder'in yönettiği "Mother's Baby", Milagros Mumenthaler'in yönettiği "The Currents", Ali Asgari'nin yönettiği "Divine Comedy" ve Tereza Nvotova'nın yönetmenliğini üstlendiği "Otec (Father)" filmleri yer alıyor.

Festivalde ödüller 1 Kasım'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
