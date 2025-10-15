Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyumu Erzincan'da Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) himayesinde, "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan" sempozyumu, 16-18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

VGM'nin açıklamasına göre, Erzincan Valiliğinin öncülüğünde, Erzincan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek sempozyumun açılış programı, yarın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Açılış programında, protokol konuşmalarının yanı sıra kutsal emanetler sergisi, belgesel gösterimi, ödül ve plaket takdimi olacak.

Sempozyumda, Türk göçleri ve iskan politikaları, tasavvuf ve derviş geleneği, vakıf kurumlarının sosyal yaşamdaki yeri, şehirleşme, mimari ve sanat tarihi, dil ve edebiyatın dönüşümü, halk inanışları, savaş arkeolojisi ve fetih stratejileri, mezar taşları ve el sanatları, eğitim kurumları, kadın ve aile yapısının değişimi gibi çok sayıda tema ele alınacak.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan'ın vakıf tarihi ve vakıf miraslarını konu alan sunum gerçekleştirecek.

Çok sayıda akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirecek sempozyumun onur kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent yer alıyor.

Öte yandan, sanatsal ve sosyal programlarla zenginleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Erzincan'ın tarihi dokusu eşliğinde, geçmişle bugünü buluşturan kapsamlı bir sempozyuma tanıklık edecek.