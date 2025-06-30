Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Devam Ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2025' eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025" eğitimine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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