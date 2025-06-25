Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin başladığını duyurdu. Eğitim, gerçeğe yakın savaş senaryoları ile gerçekleştiriliyor ve katılımcı ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak eğitim seviyelerini artırmayı hedefliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başladı. Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne katılan ülkelere ait birliklerin brifing ve uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel