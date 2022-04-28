Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri Türkçe ramazanı anlattı

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayınlandı.

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayınlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ramazan ayı boyunca, 94 ülkeden öğrencinin Türk öğrenciler ile öğrenim gördüğü uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde (AİHL) çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kadir Gecesi dolayısıyla "Dünyanın Ramazanı, Ramazanın Dünyası" ismiyle 50 ülkeden 50 uluslararası imam hatip öğrencisinin Türkçe konuşarak, ramazan ayının anlamını anlattığı kısa film çekildi. Film, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Kısa filmde, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çin, Doğu Türkistan, Endonezya, Fas, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Komor, Kosova, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve Yemen'den öğrenciler yer aldı.

Öte yandan öğrenciler, ramazan ayı boyunca iftar buluşmaları, fotoğraf sergisi, resim yarışması, kısa film, tiyatro çalışması, ramazan günlüğü, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaret, sevgi evi ve huzurevi ziyaretleri gibi birçok faaliyete de katıldı.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İmam Hatip, Kısa Film, Ramazan, Film, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title