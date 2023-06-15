Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı Konya'da gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı, jetler, komuta kontrol uçağı, İHA, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içerdi. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC ve Katar silahlı kuvvetleri de katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.