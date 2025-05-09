Uluslararası Altın Safran Festivali'nde Çocuklara Film Atölyesi

(KARABÜK)- Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Çocuklara Film Atölyesi, "Hikaye Anlatıcılığı" başlığıyla gerçekleşti.

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl da sanatı çocuklarla buluşturdu. Festival kapsamında düzenlenen Çocuklara Film Atölyesi, "Hikaye Anlatıcılığı" başlığıyla gerçekleştirildi. Atölye, sinema dünyasının genç kalemlerine ilham vermeyi amaçlarken, çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri farklı bir platform sundu. Hikaye anlatmanın temel unsurlarını çocuklara sade, eğlenceli ve etkili bir dille aktaran yapımcı ve senarist Etem Caner Karaüç, katılımcıların kendi hikayelerini oluşturmasına rehberlik etti. Atölye süresince, karakter yaratımından olay örgüsüne kadar birçok yaratıcı teknik uygulamalı olarak işlendi.

Caner Karaüç, "Çocukların gözünden dünyayı dinlemek ve onların hikayelerine tanıklık etmek büyük bir ayrıcalık. Bu yaşta hikaye kurmayı öğrenen bir çocuk, sadece senarist değil; empati kurabilen, düşünebilen, duygularını ifade edebilen bir birey olarak büyür" dedi.