"Uluslararası Afet Psikolojisi Çalıştayı" Ankara'da başladı

Afet Psikolojisi Platformu Derneği ve Türk-Japon Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Afet Psikolojisi Çalıştayı" başladı.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, arama-kurtarma ekipleri, psikososyal destek uzmanları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Madak, Marmara depreminden bu yana Türkiye'nin afet yönetimi konusunda önemli adımlar attığını söyledi.

Devletin kentsel dönüşümü koşulsuz desteklemesinin, afet yönetimindeki kararlılığı gösterdiğine işaret eden Madak, Japonya'nın dünyada afet yönetimi konusunda öncü ülkelerden olduğunu anımsattı.

Japonya'nın, Hanşin-Awaci depreminden Doğu Japonya depremine kadar geçen süreçte gösterdiği toplumsal dayanıklılık, bilimsel yaklaşım ve sistematik iyileştirme çabalarının tüm dünyaya ilham olduğunu dile getiren Madak, Japonya'nın afet öncesi hazırlık sistemleri ve erken uyarı teknolojilerinin de uluslararası arenada örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Madak, 6 Şubat depremlerinin yalnızca fiziksel yıkımlara değil, toplumun ruhsal dayanıklılığına da zarar verdiğini belirterek, afet yönetiminde bütüncül bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Bakanlığın, afet öncesinden iyileşme sürecine kadar psikososyal destek alanında etkin rol üstlendiğini vurgulayan Madak, "Toplumun direncini arttırmak, travma sonrası büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamak için sadece psikolojik ve sosyal destek alanında görev yapan, görev alan uzmanlar yeterli değildir. Afet sahasında görev alan tüm kurumların ve meslek mensuplarının afet psikolojisi okur yazarlığına sahip olması ve kendi hizmet alanlarında bu bakış açısını yaygınlaştırılması gerekmektedir." dedi.

"Afetten etkilenen gençlerin güçlendirmesi proje çağrısına çıktık"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da 6 Şubat depremleri sonrasında devletin ve sivil toplumun gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlık birlik olduğunda en ağır yüklerin hafiflediğini gördük." diye konuştu.

Koçoğlu, Japonya'nın, depremin ardından Türkiye'nin yaralarının sarılmasına destek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordinasyonu ve Türk milletinin sergilediği birliktelik sayesinde yaraların hızlıca sarıldığını belirten Koçoğlu, afetlerle mücadelede sadece devletin değil, sivil toplum kuruluşlarının da görevlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Koçoğlu, kendisinin de bölgede çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Afetten etkilenen gençlerin güçlendirmesi proje çağrısına çıktık ve sivil toplum kuruluşlarımızı, spor kulüplerimizi afetten etkilenen gençleri güçlendirmeleri adına fonladık. Şimdi sahada görev yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımız onlara verdiğimiz fonlarla gençlerin enerjisini, umudunu yükseltmeye çalışıyorlar." dedi.

Koçoğlu, bakanlığın afet sonrası psikososyal destek çalışmalarının depremlerin hemen ardından başladığını ve halen sahada sürdüğünü belirtti.

"Her iki ülke için de anlamlı bir yıl geçiriyoruz"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ise birincisi düzenlenen Uluslararası Afet Psikolojisi Çalıştayı'nın Japonya'nın bu alandaki köklü uzmanlığını tanıtmayı ve işbirliği olanaklarını derinleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Katsumata, çalıştaya Japonya'dan birçok üniversiteden akademisyenin katıldığını belirterek, etkinliğin anlamlı bir buluşma olmasını temenni etti.

İki ülke ilişkilerine değinen Katsumata, "Geçen sene Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik işbirliği tesislerinin 100. yıl dönümüydü. Bu sene ise yeni bir yüzyılın ilk yılı. Japonya-Türkiye dostluğunun temelini oluşturan Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135. yılı, Türk Hava Yolları uçaklarının Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını kurtarmasının da 40. yılı. Her iki ülke için de anlamlı bir yıl geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Katsumata, iki ülke ilişkilerinin bu yıl daha da güçlendiğine, gelecekte dostluğun artacağına ve afetlerde psikolojik dayanıklılığın ortak çabalarla destekleneceğine inandığını dile getirdi.

Çalıştay yarın da devam edecek

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan da afetlerin bıraktığı izlerin sadece binalarda ve toprakta değil, insanların kalbinde de meydana geldiğini söyledi.

Bu nedenle afet yönetiminin sadece fiziksel olarak yeniden yapılanmayı değil, ruhsal iyileşmeyi de kapsaması gerektiğine işaret eden Sayan, Türkiye ve Japonya'nın afet psikolojisi alanındaki deneyimlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Afet Psikolojisi Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Ünal ise 6 Şubat depremlerinin ardından afet psikolojisi alanında daha organize, hazırlıklı ve dayanıklılığı önceleyen bir modele ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ünal, afet sahasında fedakarca görev yapan gönüllülere teşekkür ederek, psikososyal destek çalışmalarının afet öncesinden itibaren planlanmasının ve tüm kurumların bu alanda işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da afet psikolojisi ve uluslararası işbirliğine dair konuşmalar yaptı.

Çalıştay, yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.