Uluslararası Af Örgütünden Somaliland'de sivillerin korunması için çağrı

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Somali'nin Somaliland bölgesinde devam eden çatışmalarda sivillerin korunması için çağrı yaptı.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Somali'nin Somaliland bölgesinde devam eden çatışmalarda sivillerin korunması için çağrı yaptı.

Örgütün Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Tigere Chagutah, yaptığı açıklamada, bölgede çatışan taraflardan sivillerin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Açıklamada, "Las Anod'da çatışan tüm taraflar, sivillerin korunmasını ve uluslararası hukuka uymayı taahhüt etmeli." ifadesi kullanıldı.

Hastane ve ambulansların hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, insan hakları ihlallerine yönelik bağımsız soruşturma çağrısı yapıldı.

Bölgedeki kuraklığın da gıda krizini körüklediğine işaret edilen açıklamada, çatışan tarafların insani yardım için gerekli adımları atması gerektiği kaydedildi.

Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde devam eden çatışmalarda ölü sayısı 112'ye yükselmişti.

Çatışmalar nedeniyle 150 ila 200 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı düşünülüyor. 83 binden fazla kişi ise Etiyopya'ya sığındı.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.