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Uluslararası Af Örgütü: Nijerya'da askeri hava saldırılarında sivillerin öldürülmesi kabul edilemez

7 Aralık 2023 15:08 Son Güncelleme: 15:10 Abone Ol

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Sanusi İsa, Nijerya'da askeri hava saldırılarında sivillerin hukuksuz şekilde öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İsa, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF), 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla sivilin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırına ilişkin açıklama yaptı.