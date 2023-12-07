Uluslararası Af Örgütü: Nijerya'da askeri hava saldırılarında sivillerin öldürülmesi kabul edilemez
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Sanusi İsa, Nijerya'da askeri hava saldırılarında sivillerin hukuksuz şekilde öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İsa, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF), 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla sivilin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırına ilişkin açıklama yaptı.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Sanusi İsa, Nijerya'da askeri hava saldırılarında sivillerin hukuksuz şekilde öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
İsa, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF), 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla sivilin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırına ilişkin açıklama yaptı.
Nijerya ordusunu Tudun Biri köyündeki hava saldırısını "örtbas etmekle" suçlayan İsa, adaletin yerini bulmasını istedi.
İsa, "Askeri hava saldırılarında sivillerin ısrarla hukuksuz şekilde öldürülmesi kabul edilemez." diyerek, ordunun Kaduna eyaletindeki saldırıya ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.
İsa, mağdurların ve ailelerinin adalete ve etkili çözüm yollarına erişimlerinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Nijerya ordusu, 4 Aralık'taki ilk açıklamasında Kaduna eyaletinde söz konusu saldırının yaşandığını inkar etmiş, ardından saldırının bir "hata" olduğunu açıklamıştı.
Olay
Tudun Biri köyünde 3 Aralık akşamı köy sakinlerinin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait İHA, köyü bombalamıştı.
Saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 120'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatını vermişti.
Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja da saldırı nedeniyle köy sakinlerden özür dilemişti.