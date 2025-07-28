Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Tepki: Ateşkes Şart

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İsrail'in Refah çevresinde çatışmalara "taktiksel ara" kararı vermesinin "son derece yetersiz" olduğunu belirterek, Gazze'de acil ve sürekli ateşkesin sağlanması ve İsrail'in soykırımına son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Londra merkezli örgüt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın soykırıma maruz kaldığını vurguladı.

Açıklamada, "İsrail, kasıtlı olarak tasarladığı felaketle karşı karşıya kalan Filistinlilere soykırım uygularken Gazze'de ilan ettiği 'taktiksel ara' son derece yetersiz. Acil ve sürekli bir ateşkes sağlanmalı, İsrail'in soykırımına son verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Filistin halkının 21 aydır maruz kaldığı ölüm, yıkım ve acının boyutuna dikkati çekilen açıklamada, geçici ve taktiksel araların yalnızca kısa süreli soluklanmalar sağladığı, ancak kalıcı çözüm sunmadığı vurgulandı. Açıklamada, Gazze Şeridi boyunca insani yardıma ve hareket özgürlüğüne yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki mevcut insani yardım sisteminin yeniden tesis edilmesi gerektiğine değinilen açıklamada, İsrail'in dayattığı ve yardımı bir silah gibi kullanan "acımasız, silahlandırılmış yardım modeli"nin ortadan kaldırılması gerektiği bildirildi.

"Dünya, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini tekrar görmezden gelmemeli"

Uluslararası toplumun, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesine karşı kararlı şekilde harekete geçmesinin, hem ahlaki hem de hukuki yükümlülük olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka tam olarak uyması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in tüm geçiş kapılarını sürekli insani yardım için derhal açması ve sivillerin korunmasını garanti altına alması gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünya, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini yeniden görmezden gelmemeli. Gazze'deki Filistinlileri fiziksel olarak yok etmek için temel altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi, toplu cezalandırma ve soykırım eylemleri, tüm dünyaya zarar veren uluslararası hukukun ciddi ihlalleridir."