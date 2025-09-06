Uluslararası Af Örgütü'nden Filistinli Çocuklar İçin Acil Çağrı

(ANKARA) – Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan çocukların karşı karşıya olduğu hayati tehlikelere dikkat çekmek için küresel bir kampanya başlattı. "Çocuklar Yaşasın" adıyla yürütülen girişim, 2 milyon 380 bin çocuğun yaşam hakkının korunması için dünya kamuoyuna ve devletlere acil çağrı yaptı.

Kampanya, hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmayı ve hayatta kalanların birer istatistik olmaktan çıkarılmasını hedefliyor. Katılımcılar, www.letchildrenlive.com adresinden kayıt yaptırarak, bir Filistinli çocuğun ismini ve yaşını üstleniyor; bu isimleri sokaklarda, topluluklarda ve dijital ortamda paylaşarak onların güvenli, özgür ve onurlu bir yaşam hakkı için ses yükseltiyor.

Af Örgütü, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin altını çizerek taleplerini şöyle sıraladı:

"'Filistinli çocukların öldürülmesine ve aç bırakılmasına son verilmesi, Gazze ablukasının kaldırılması ve İsrail'in yasadışı işgalinin sona ermesi. Örgüt ayrıca, uluslararası insancıl hukuk uyarınca çocukların savaş koşullarında dahi mutlak koruma altında olduğuna dikkat çekti."

Kampanya, 18 Eylül 2025'te dolacak BM Genel Kurulu'nun İsrail'e işgali sona erdirmesi için verdiği süreden önce dünya liderlerini harekete geçmeye çağırıyor. Bu tarihe kadar küresel ölçekte protestolar ve etkinlikler düzenlenerek "Filistinli çocuklar yaşasın" talebi dile getirilecek.