Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti

Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail ziyaretini Berlin'de protesto etti. Göstericiler, savaş suçlarına dikkat çeken pankartlar açarak silah ihracatına karşı çıktı.

Uluslararası Af Örgütü, başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in hafta sonu İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti.

Pariser Meydanı'nda toplanan Uluslararası Af Örgütü üyeleri, tarihi Brandenburg Kapısı önüne bir tank maketi yerleştirerek "Silahlar savaş suçlularına konuk hediyesi değildir" ve "Gazze'deki savaş suçları için silahlara hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Uluslararası hukuka saygı duyun", "Soykırımı durdurun" ve "Savaş suçları için silahlara hayır" sloganları attı.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Ofisi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Katja Müller-Fahlbusch, AA muhabirine, Başbakan Merz'in ziyaretinin Gazze'de her şeyin normalmiş gibi olduğu ve durumun sakinleştiği izlenimi verdiğini belirterek, "İnsanlar acı çekmeye devam ediyor, soykırım sürüyor, İsrail'in savaş suçları her geçen gün devam ediyor ve biz bunu protesto ediyoruz." dedi.

Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine de tepki gösteren Müller-Fahlbusch, "Öncelikle Merz'in (Binyamin) Netanyahu ile buluşması bir skandaldır. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aranıyor. Onun yeri Lahey'dir. Onunla el sıkışmanın zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Müller-Fahlbusch, Alman hükümetinin Gazze'de kullanılan silahlara yönelik ihracat izinlerini askıya alma kararını kaldırdığına dikkati çekerek, "Bu izinleri durdurma kararı zaten çok yetersizdi ve çok geç geldi. Şu anda bu kararı kaldırmak gerçekten uygun bir zaman değil. İsrail'e karşı tam bir silah ambargosu uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz'in hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği ve 7 Aralık'ta Netanyahu ile bir araya geleceği daha önce duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
