Haberler

Uluslararası Af Örgütü: AB sığınma hakkı reddedilen kişilerle ilgili düzenlemeden geri adım atmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği'nin sığınma başvurusu reddedilen kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni düzenlemesine karşı çıkarak, insan haklarının ihlal edileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, bugün anlaşmaya vardığı, sığınma başvurusu reddedilmiş kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak düzenlemeden geri adım atması gerektiğini belirtti.

Örgütten, AB ülkelerinin geri dönüşü kolaylaştıran düzenlemede anlaşmaya varmasının ardından yapılan açıklamada, Af Örgütü'nün Göç ve İltica alanındaki avukatı Olivia Sundberg Diez'in görüşlerine yer verildi.

Diez, bu anlaşmanın AB'nin sınır dışı etme, baskın, gözetim ve gözaltı uygulamalarını "ne pahasına olursa olsun artırma konusundaki inatçı ve yanlış yönlendirilmiş ısrarını" ortaya koyduğunu belirtti.

Düzenleme kapsamındaki önlemlerin kişilerin göç statüsüne dayalı haklarının "eşi benzeri görülmemiş şekilde ortadan kaldırılması" anlamına geldiğini kaydeden Diez, düzenlemenin yasalaşması halinde daha fazla insanın güvencesiz durumlarla ve yasal belirsizliklerle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Diez, düzenleme kapsamında yasal zemine oturtulması planlanan üçüncü ülkelerle geri dönüş merkezi anlaşmalarını da eleştirerek bu anlaşmalarla insanların hiçbir bağlantıları olmayan ve uzun süreler boyunca gözaltında tutulabilecekleri ülkelere zorla gönderilebileceğine işaret etti.

Düzenleme kapsamında öngörülen önlemlerin göçmenlere ve onları kabul eden topluluklara "derin zararlar" vereceğini belirten Diez, "Uluslararası Af Örgütü, öneriye ilişkin nihai tutumunu henüz belirlememiş olan Avrupa Parlamentosu'nu (AP) bu yaklaşımı tersine çevirmeye ve insan haklarını (Konsey-AP arasında) yaklaşan müzakerelerin merkezine yerleştirmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri bugün, kendi topraklarında bulunan ancak sığınma başvurusu reddedilen kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı.

AB Komisyonu'nun martta önerdiği düzenleme kapsamında, yasa dışı yollarla AB ülkelerinde bulunan ve sığınma başvurusu reddedilen kişilere geri dönme yükümlülüğü başta olmak üzere çeşitli yükümlülükler getirmesi öngörülüyor.

Ayrıca düzenlemeyle tartışmalı İtalya-Arnavutluk örneğiyle uygulamaya giren üçüncü ülkelerle geri dönüş merkezi anlaşmaları da yasal zemine oturtuluyor ve üye ülkelerin geri dönüş kararı verdiği ancak yetkililerle işbirliği yapmayan kişilere belirli yardım ve ödenekleri kesme veya hapis cezası dahil cezai yaptırımlar uygulamasının önü açılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
title