Uluslararası Af Örgütü: AB sığınma hakkı reddedilen kişilerle ilgili düzenlemeden geri adım atmalı

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, bugün anlaşmaya vardığı, sığınma başvurusu reddedilmiş kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak düzenlemeden geri adım atması gerektiğini belirtti.

Örgütten, AB ülkelerinin geri dönüşü kolaylaştıran düzenlemede anlaşmaya varmasının ardından yapılan açıklamada, Af Örgütü'nün Göç ve İltica alanındaki avukatı Olivia Sundberg Diez'in görüşlerine yer verildi.

Diez, bu anlaşmanın AB'nin sınır dışı etme, baskın, gözetim ve gözaltı uygulamalarını "ne pahasına olursa olsun artırma konusundaki inatçı ve yanlış yönlendirilmiş ısrarını" ortaya koyduğunu belirtti.

Düzenleme kapsamındaki önlemlerin kişilerin göç statüsüne dayalı haklarının "eşi benzeri görülmemiş şekilde ortadan kaldırılması" anlamına geldiğini kaydeden Diez, düzenlemenin yasalaşması halinde daha fazla insanın güvencesiz durumlarla ve yasal belirsizliklerle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Diez, düzenleme kapsamında yasal zemine oturtulması planlanan üçüncü ülkelerle geri dönüş merkezi anlaşmalarını da eleştirerek bu anlaşmalarla insanların hiçbir bağlantıları olmayan ve uzun süreler boyunca gözaltında tutulabilecekleri ülkelere zorla gönderilebileceğine işaret etti.

Düzenleme kapsamında öngörülen önlemlerin göçmenlere ve onları kabul eden topluluklara "derin zararlar" vereceğini belirten Diez, "Uluslararası Af Örgütü, öneriye ilişkin nihai tutumunu henüz belirlememiş olan Avrupa Parlamentosu'nu (AP) bu yaklaşımı tersine çevirmeye ve insan haklarını (Konsey-AP arasında) yaklaşan müzakerelerin merkezine yerleştirmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri bugün, kendi topraklarında bulunan ancak sığınma başvurusu reddedilen kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı.

AB Komisyonu'nun martta önerdiği düzenleme kapsamında, yasa dışı yollarla AB ülkelerinde bulunan ve sığınma başvurusu reddedilen kişilere geri dönme yükümlülüğü başta olmak üzere çeşitli yükümlülükler getirmesi öngörülüyor.

Ayrıca düzenlemeyle tartışmalı İtalya-Arnavutluk örneğiyle uygulamaya giren üçüncü ülkelerle geri dönüş merkezi anlaşmaları da yasal zemine oturtuluyor ve üye ülkelerin geri dönüş kararı verdiği ancak yetkililerle işbirliği yapmayan kişilere belirli yardım ve ödenekleri kesme veya hapis cezası dahil cezai yaptırımlar uygulamasının önü açılıyor.