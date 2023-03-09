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Uluslararası Af Örgütü Etiyopya'ya sosyal medya kısıtlamasını kaldırması çağrısı yaptı

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Uluslararası Af Örgütü Etiyopya'ya sosyal medya kısıtlamasını kaldırması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya hükümetine, bir aydır sosyal medya sitelerine uyguladığı erişim kısıtlamasını kaldırması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya hükümetine, bir aydır sosyal medya sitelerine uyguladığı erişim kısıtlamasını kaldırması çağrısı yaptı.

Örgütten yapılan açıklamada, Etiyopya'da Facebook, Messenger, Tiktok, Telegram ve Youtube gibi sosyal medya sitelerine bir aydır hiçbir gerekçe olmaksızın erişim engeli konulduğu belirtildi.

Yasağın ülkedeki Ortodoks Kilisesi'nde yaşanan bölünme ve anlaşmazlık sonrası geldiği ifade edilen açıklamada, internet kısıtlamalarının ülkede hükümetçe uygulanan yaygın bir taktik olduğu belirtildi.

Açıklamada, halkın kendisini ifade etmesi ve bilgiye erişmesine yapılan müdahalelere bir an önce son verilerek yasağın kaldırılması istendi.

Ülkede son 2 yılda Tigray ve Oromiya eyaletlerinde görülen isyancı hareketler sonrası internet zaman zaman erişime kapatılmıştı.

Hükümet son olarak Ortodoks Kilisesi'nde bölünme sonrası muhtemel sokak olaylarından endişe ederek sosyal medyayı kısıtlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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