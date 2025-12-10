Uluslararası Af Örgütü: Almanya'nın, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı hukuka aykırı

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Major, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararının "pervasızca ve hukuka aykırı" olduğunu söyledi.

Major, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kararın, İsrail'e Filistinlilere karşı soykırıma devam edebileceği mesajını verdiğini belirten Major, " Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını kısmen askıya alma kararını kaldırması, pervasızca ve hukuka aykırıdır ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ortak olma riski taşımaktadır." dedi.

Major, silah ihracatını kısmen kaldırma kararının, soykırım dolayısıyla uluslararası toplumun hükümete uyguladığı anlamlı bir baskının sonucu olduğunu dile getirerek, " Almanya'nın yasal yükümlülüklerine aykırı olan bu tehlikeli hamlesi derhal geri alınmalı ve diğer ülkeler tarafından takip edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmelerinin, Holokost ve diğer zulümlerin tekrarlanmasının önüne geçilmesi için kabul edildiğini anımsatan Major, Almanya'nın da bu sözleşmeler kapsamında soykırımı önlemesi ve cezalandırması gerektiğini vurguladı.

" Almanya'nın geçmişi, mevcut hükümeti uluslararası hukuk sorumluluklarından muaf tutmaz"

Major, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, "tarihi sorumluluk" adı altında İsrail'e koşulsuz destek vermesine ilişkin, " İsrail'e karşı 'tarihi sorumluluk' hakkındaki açıklamalar bizi yanıltmamalıdır, Almanya'nın geçmişi, mevcut hükümeti İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını önleme yükümlülüğü dahil uluslararası hukuk sorumluluklarından muaf tutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in, Gazze'deki ateşkesin "istikrar kazandığını" öne sürmesine ilişkin Major, İsrail'in soykırımının sona ermediğini, ateşkesin Gazze'deki yaşamın normale döndüğü yönünde tehlikeli bir algıya neden olduğunu kaydetti.

Major, dünyanın, İsrail'in Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardım girmesine izin vermesine aldanmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın İsrail ile yakın ilişkilerinin, soykırım dahil uluslararası hukuka aykırı diğer suçlarını sona erdirmek için önlemler alma konusunda daha fazla sorumluluk ve fırsat sunduğunu ifade eden Major, Berlin hükümetinin, bu suçlara ortak olmamak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"İsrail'in niyetinin değiştiğini gösteren hiçbir kanıt yok"

Major, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere sunduğu koşullarda anlamlı bir değişiklik yaşanmadığının altını çizerek, "İsrail'in niyetinin değiştiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur." ifadesini kullandı.

Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatına yeniden başlama kararının gerekçesi olarak Gazze'deki "ateşkesi" ve sözde istikrarı göstermesinin "samimiyetsiz" olduğunu vurgulayan Major, İsrail'in, Filistinlilerin hayatta kalabilmeleri için gerekli olan malzemelerin girişini ve hizmetlerin yeniden sağlanmasını ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini aktardı.

Major, Almanya'da polisin Filistin'e destek gösterilerinde uyguladığı şiddete ilişkin, "Almanya, Filistinlilerle ilgili endişelerini ve dayanışmalarını barışçıl şekilde ifade eden insanları hedef alma konusunda uzun bir geçmişe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Bu baskının sadece Filistin'e desteği susturmak için yapılmadığını dile getiren Major, baskının, Alman yetkililerin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymaları ve İsrail'e silah ihracatını sonlandırılması çağrılarını da susturduğuna dikkati çekti.

Major, Uluslararası Af Örgütünün, Alman polisinin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını korumak yerine sıklıkla şiddetle bastırdığı ve bunu yaparken cezasız kalmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Bu barışçıl protestoculara yönelik şiddetli baskının, "Müslüman ve Arap karşıtı ırkçılığın" rolünü değerlendirmek için uzun süredir bir soruşturma yapma çağrısında bulunan Major, İsrail'e silah tedarik etmeye devam eden hükümetlerin, Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olabileceğini hatırlattı.

"Uluslararası Af Örgütü, AB'yi, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almaya çağırmaktadır"

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in uluslararası insani hukuku birçok kez ihlal ettiğini tespit etmesine rağmen bu konuda "feci şekilde" başarısız olduğunu belirten Major, "Uluslararası Af Örgütü, AB'yi, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Major, ayrıca AB'ye, silah ve ilgili teknoloji ihracatına yönelik ambargo ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gasbettiği yerlerle ticaret dahil İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine katkı verecek her türlü işbirliğini askıya alma çağrısında bulunduklarını aktardı.

Esther Major, AB'nin ortak eylemde bulunmaması durumunda üye ülkelerin ilgili önlemleri tek taraflı olarak alması gerektiğine işaret etti.