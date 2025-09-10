Uluslararası Af Örgütü, AB'ye İsrail ile Ticaretin Yasaklanması Çağrısı Yaptı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği'ne (AB), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticari faaliyetlerin yasaklanması çağrısı yaptı.

Londra merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB Komisyonu'nun İsrail'e ikili desteği durduracağı duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Baskının işe yaradığına işaret edilen açıklamada, "AB, milyonlarca insanın Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail'in soykırımına son verilmesi yönündeki açık talebini artık görmezden gelemez." denildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, utanç verici bir gecikmeyle İsrail'in neredeyse 2 yıldır süren acımasız bombardımanı ve açlık politikasının ardından AB'nin Gazze'ye yönelik eylemde bulunması önerisi yaptı." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Gazze ile ilgili önerilerinin başlangıç olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Acil silah ambargosu, engelsiz insani yardım erişimi ve ablukanın sona erdirilmesi, yasa dışı İsrailli yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanması, İsrail'in soykırımı, apartheid politikası ve yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi gerekiyor." denildi.

Von der Leyen eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurmuştu.

Von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı, Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e yönelik politikalarında değişikliğe gitmemesi, hem Avrupa kamuoyunun hem de bazı üye ülkelerin tepkisini çekti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in bu tavrı, Birliğin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını zedelediği gerekçesiyle de sorgulandı.