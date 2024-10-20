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Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi
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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Kökleriyle Adana' temasıyla düzenlendi. Festivale katılanlar, yöresel lezzetlerin tadını çıkardı. Kebap, şalgam ve şırdan gibi çeşitlerle dolu stantlar ziyaretçilerini büyüledi.

ADANA'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Festival için Ankara'dan gelen Pınar Özaydın, "Adana'da olduğumuz çevreyi saran mangal dumanından belli. Kebap yedim, şalgam içtim çok güzeldi. Her çeşit lezzet var burada. Bundan sonra da mutlaka geleceğim" dedi.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi 'Kökleriyle Adana' temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Merkez Park'ta kurulan stantlarda kentin yöresel lezzetleri kebap, şalgam, şırdan ve tatlılar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 18 Ekim'de dev mangalın yakılmasıyla resmi açılışı yapılan festivalde, önceki günlerde olduğu gibi stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli atlı polisler ise alandaki güvenlik önlemlerine destek verdi.

'HER ÇEŞİT LEZZET VAR BURADA'

Festival için eşi ve çocuğuyla birlikte Ankara'dan gelen Pınar Özaydın, "Eşim Adanalı, bense İzmirliyim. Bir Adanalılar bir de Adana'ya gelin gelenler çok şanslı. Çok güzel, çok eğlenceli bir festival. Adana'da olduğumuz çevreyi saran mangal dumanından belli. Hava da çok güzel. Çocuğum da Adana'nın lezzetlerinden tattı. Kebap yedim, şalgam içtim çok güzeldi. Her çeşit lezzet var burada. 4 yıllık evliyiz ilk defa geldim. Bundan sonra da mutlaka geleceğim" dedi.

Ailesiyle birlikte kebap yiyen Esma Saltan ise "Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Adana'nın dışında ölüm bile kalsın istemem. Herkese öneriyorum; çıkıp çıkıp gelsinler. Hiç kavga, hırsızlık gibi olaylar yaşanmadı. Çok güzel bir ortam var burada. Her zaman buradayız" diye konuştu.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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