Uluslararası Adalet Divanı: "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı"

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından "derin endişe duyulduğunu" ifade ederek, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" çağrısında bulundu. Mahkemenin kararını Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "zafer" olarak nitelendirdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Birleşmiş Milletler'in yargı organı ve devletler arasındaki anlaşmazlıklardan sorumlu yüksek mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya hakkındaki kararını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları bağlayıcı olsa da, bunları uygulamak için doğrudan bir yaptırım gücü bulunmuyor. Kararda, "Rusya Federasyonu, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonları derhal sonlandırmalıdır" ifadeleri kullanılarak, UAD yargıçlarının Rusya hakkındaki kararı 2'ye karşı 13 oyla aldıkları belirtildi.

Kararda ayrıca, Rusya'nın, kontrolü altındaki veya Moskova tarafından desteklenen diğer güçlerin askeri operasyona devam etmemesini de sağlaması gerektiği de aktarıldı. Kararı okuyan Baş Yargıç Joan Donoghue, mahkemenin "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da uluslararası hukukta çok ciddi sorunlara yol açan güç kullanımından derin endişe duyduğunu" ifade etti.

ZELESNKY, KARARI "ZAFER" OLARAK NİTELENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya hakkında verdiği kararı "zafer" olarak nitelendirerek, "Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya'ya karşı açtığı davada tam bir zafer kazandı. UAD, işgalin derhal durdurulmasını emretti. Emir, uluslararası hukuka göre bağlayıcıdır. Rusya derhal uymak zorundadır. Emri görmezden gelmek Rusya'yı daha da yalnızlaştıracak" dedi.

UKRAYNA, 26 ŞUBAT'TA ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NA BAŞVURMUŞTU

Ukrayna, 24 Şubat'ta Rusya'nın kendisine başlattığı saldırılardan kısa bir süre sonra 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunarak, Rusya aleyhinde Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle dava açmıştı. Ukrayna, UAD'den hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel