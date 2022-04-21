Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, Nikaragua'nın Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, Nikaragua'nın Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı UAD, Nikaragua'nın Kolombiya'ya karşı açtığı, Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölge ve deniz alanları yetkilendirilmesine ilişkin davada kararını açıkladı.
Divan, Kolombiya'nın, Nikaragua'nın yetkilendirdiği balıkçıların Karayip Denizi'nde avlanmasını ve bilimsel araştırma faaliyetlerini engellemesini Nikaragua'nın egemenlik haklarının ihlali olduğuna karar verdi.
Divan kararında, Kolombiya'dan Batı Karayip Denizi'ndeki söz konusu engelleyici faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini hatırlattı.
Kolombiya'nın Eylül 2013'te ilan ettiği "bitişik bölge" sınırının uluslararası teamül hukukuna aykırı olarak belirlediğine değinen Divan, bitişik bölge sınırının uluslararası hukuka uygun yeniden belirlenmesini istedi.
Divan öte yandan, Nikaragua'nın deniz yetki alanlarını belirlediği esas çizgi hattının da uluslararası teamül hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.
Kolomiya'nın temsilcisi Carlos Gustavo Arrieta Padilla, kararın Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde doğal yaşamı korumaya yönelik faaliyetlerini kısıtlasa da Kolombiya donanmasının organize suçların önlenmesi amacıyla Batı Karayip Denizi'nde bulunmasını engellemediğini kaydetti.
Nikaragua, Kasım 2013'te münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını engellediği gerekçesiyle Kolombiya aleyhine UAD'ye başvurmuştu.
İki ülke arasında kara ve deniz sınırına ilişkin 2001'de açılan bir başka davada Divan, Nikaragua'nın Batı Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesini belirlemişti.