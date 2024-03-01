Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusundaki sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi

NAZİR ALİYEV/BAHTİYAR ABDÜLKERİMOV - Orta Asyalı uzmanlar, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbir kararı kapsamında, Filistin halkına "soykırım" uygulayan İsrail ordusundaki sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kırgız siyaset bilimci Mederbek Korganbayev, AA muhabirine, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun eylemlerine ilişkin hukuki bir değerlendirme yapmalı ve sorumluları adalet önüne çıkarmalıdır." dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki sivil ölümlerinden İsrail askeri güçleri sorumludur" diyen Korganbayev, "Çatışmanın ilk günlerinden bu yana İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde defalarca akıl almaz ve aşırı silah ve askeri uçak kullandı. İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonları nedeniyle binlerce masum Filistinli öldürüldü, mahalleler tamamen yok edildi ve yaşam altyapısı yok edildi." diye konuştu.

Korganbayev, İsrail komutanlığının hataları nedeniyle İsrail askerlerinin de sözde "dost ateşi" sonucu öldürüldüğüne dikkati çekerken UAD'nin, İsrail ordusunun eylemlerine ilişkin hukuki bir değerlendirme yapması ve sorumluları adalet önüne çıkarması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin Filistin'deki durumu iyileştirme şansı daha yüksek"

Korganbayev, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki durumu iyileştirecek adımlar atma şansının daha yüksek olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın önerilerinin dikkate alınmasının pek mümkün görünmediğine işaret eden Korganbayev, "Ankara, Orta Doğu'da görüşleri dikkate alınan ve bölgesel bir oyuncu olarak hareket ettiğinden dolayı Türkiye'nin çabaları daha etkili ve daha muhtemeldir." değerlendirmesini yaptı.

Korganbayev, Türkiye'nin İsrail'den herhangi bir talepte bulunmadan, herhangi bir eleştiri yöneltmeden İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkıda bulunabileceğine inandığını dile getirdi.

Ankara'nın Filistinlilere geniş çaplı insani yardım sağladığını kaydeden Korganbayev, "Türkiye, müzakereci olarak zengin diplomatik ve uluslararası deneyime sahip ve Filistin krizinin çözümü ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik bir eylem planı hazırlayacak uluslararası bir çalışma grubunun parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm Filistinlilerin çıkarına

İsrail'in askeri harekatı nedeniyle Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Korganbayev, şöyle devam etti:

"Bana göre Hamas ile İsrail arasındaki çatışma askeri olarak çözülemez çünkü her iki tarafın eylemleri Filistinli sivillere çok büyük zarar veriyor. 'İki devletli çözüm' kavramı, Filistin halkının çıkarlarını ve haklarını karşılıyor ve İsrail'i önceki 1949 sınırlarına döndürüyor. Ancak Filistin devleti kurma yönündeki bu önerinin İsrail tarafından desteklenmesi pek mümkün görünmüyor. Bugün dünya toplumunun temel görevi, İslami ve Avrupalı devletlerin arabuluculuğu yoluyla Hamas ile Tel Aviv arasında uzun vadeli bir ateşkesin sağlanmasıdır."

UAD, İsrail'e yönelik daha sert karar almalı

Özbekistanlı araştırmacı gazeteci Abduvali Saybnazarov ise UAD'nin, Filistin halkına "soykırım" uygulamakla yargılanan İsrail'e yönelik daha sert karar alması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinin İsrail'i UAD'ye götürme kararını "cesurca" şeklinde nitelendiren Saybnazarov, bu kararın insanların adaletin yerine geleceğine olan güvenini arttırdığını ifade etti.

Saybnazarov, UAD'nin, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesinin İsrail'in haksız olduğunu ispatlama açısından atılan önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarında çok sayıda insanın öldüğünü ve bunun "çok üzücü" olduğunu dile getiren Saybnazarov, UAD'nin, "En azından çok sayıda insanın ölümüne neden olan bu savaşın durmasına etki edebilecek karar alması gerekiyor." dedi.