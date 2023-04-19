Uluslararası Adalet Divanı, devletlerden iklim yükümlülüklerine ilişkin görüşlerini istedi

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tüm ülke ve uluslararası kuruluşlardan iklim değişikliği sebebiyle yükümlülüklerine ilişkin tavsiyelerini yazılı olarak iletmelerini istedi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tüm ülke ve uluslararası kuruluşlardan iklim değişikliği sebebiyle yükümlülüklerine ilişkin tavsiyelerini yazılı olarak iletmelerini istedi.

ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, iklim değişikliğiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına istediği tavsiye görüş talebinin Divan'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili ülkelerden, devletlerin iklim değişikliği sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin görüşlerini ilk olarak yazılı, daha sonra sözlü olarak Divan'a sunmaları gerektiği kaydedildi.

Yazılı ve sözlü beyanların tamamlanmasının ardından Divan'ın danışma görüşünün halka açık yapılacak oturumda açıklanacağı aktarılarak, ilgili devletlerin yanı sıra uluslararası kuruluşların da yazılı ve sözlü beyanda bulunabileceği ifade edildi.

Danışma görüşü

Vanuatu başta olmak üzere Pasifik'teki ada ülkelerinin inisiyatifiyle, BM Genel Kurulu'ndan, iklim değişikliği ile ilgili mevcut uluslararası hukuka açıklık getirmesi amacıyla Divan'dan danışma görüşü istenmesi talep edilmişti.

29 Mart 2023 tarihli BM Genel Kurulu kararıyla, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, özellikle yükselen deniz seviyelerine, Pasifik ada ülkelerinde sıklığı ve şiddetleri artan fırtınalara ve diğer iklim etkilerine karşı savunmasız ülkelere verilen zarara ilişkin "devletlerin sorumluluğu"nu belirlemesi istenmişti.

Vanuatu, devletlerin ICJ'den danışma görüşü isteme hakkı olmadığı için, bunu, bu hakka sahip BM Genel Kurulu'ndan talep etmişti.

Görüşün bağlayıcılığı bulunmuyor

ICJ'nin verdiği danışma görüşlerinin bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte bu görüşler, muhtemel çekişmeli davalarda mahkemenin kanaatinin ne olacağına ilişkin bilgiler içermesi sebebiyle devletler ve uluslararası toplum tarafından dikkatle takip ediliyor.

ICJ'nin yanı sıra, Hamburg merkezli BM Deniz Hukuku Mahkemesi ve Kosta Rika merkezli Orta-Amerika İnsan Hakları Mahkemesi'nden de iklim değişikliği sebebiyle devletlerin sorumluluğuna ilişkin danışma görüşü talep edilmişti.