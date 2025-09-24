Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da Devam Ediyor

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nin üçüncü gün oturumlarında adli tıp ve adli bilimler alanındaki son gelişmeler ele alındı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" sürüyor.

"Dünyada insan hakları ve bilirkişilik" temasıyla düzenlenen kongrede, alanında yetkin uzmanlar, adli tıp ve adli bilişim alanındaki dijitalleşmeden yapay zekaya güncel gelişmeleri konuştu.

Oturum başkanlıklarını Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli ile Yargıtay Onursal Başkanvekili ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyup Yeşil'in yaptığı "Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik" paneli düzenlendi.

Konuşmacılar, yapay zeka ile oluşturulmuş ses ve görüntülerden dijital adli incelemelere farklı konuları değerlendirdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Osman Atalay ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir'in başkanlığını yaptığı "Adli Travmatoloji ve Bilirkişilik" panelinde de adli tıp ve adli bilim alanlarındaki tecrübeler paylaşıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı'nın oturum başkanlığını yaptığı "Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik" paneli gerçekleştirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökhan İbrahim Öğünç, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yusuf Atan'ın oturum başkanlığını yaptığı "Dünyada Adli Bilimler ve Bilirkişilik" paneli düzenlendi.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, panel sonlarında konuşmacılara plaket verdi.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.