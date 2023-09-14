Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, 20 Eylül'de başlıyor

Sarıyer Belediyesinin düzenlediği "Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri", 20-24 Eylül'de Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda başlayacak.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 gün boyunca sürecek etkinlik, 300 yazar ve 32 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'nün Ayfer Tunç'a verileceği etkinliğin bu yılki onur konuğu ise Müjdat Gezen olacak.

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerin katılımcıların beğenisine sunulacağı etkinlik kapsamında düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

Etkinlikte aralarında LatifeTekin, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, İsmail Arı, Kemal Varol, Sunay Akın, Kerem Fırtına, Aytül Akal, İhsan Eliaçık, Zümra Atalay, Işık Öğütçü, Pelin Batu, Nazım Alpman, Musa Ağacık ve Adnan Özyalçıner'in bulunduğu birbirinden farklı usta isim edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.

"Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri", Barabar konseriyle 24 Eylül'de sona erecek.