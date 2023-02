ULUSKON, depremzede 200 çocuğun eğitim masraflarını üstelenecek

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ULUSKON olarak temsilcilikleri aracılığıyla yaraların sarılması için yardım akışı başlattıklarını söyledi. ULUSKON Başkanı Atasoy, enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla birlikte depreme bağlı birçok sorunun da ortaya çıkacağını düşündüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

'EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYABİLMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK'

"Devletimizle birlikte sonuna kadar vatandaşlarımızın yanında yer alacağız. Gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için bölgedeki valilerimiz ve AFAD ile koordineli çalıştık. Oluşturduğumuz ekiplerle arama, kurtarma başta olmak üzere, gıda ve diğer ihtiyaçların tedariki ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasında çaba sarf ettik. Kurtarılan her bir vatandaşımız bizi mutlu ederken, kaybettiğimiz her can için üzüntüye boğulduk. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başlaması ile birlikte depreme bağlı birçok sorunun da ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bize göre, bunların en başında da yetim kalan çocuklarımızın eğitim hayatları geliyor. 200 depremzede çocuğun eğitim hayatı boyunca eğitim masraflarını karşılayabilmek için şimdiden çalışma başlattık. Yaraların sarılması için bütün gücümüzle devletimize destek vereceğiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Az veya çok demeden yardım etmek için adım atan bütün kurum ve kişilere ULUSKON olarak teşekkür ediyoruz.