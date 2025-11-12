Haberler

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan şehitler için taziye mesajı

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan şehitler için taziye mesajı
ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait C130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim olayda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin yüreğini yakan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmıştır. Ülkesine, bayrağına ve görevine sadakatle hizmet eden kahramanlarımızın anısı, bu milletin kalbinde daima yaşayacaktır. Onların aziz hatırasına sahip çıkmak, birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmek hepimizin görevidir. Görev uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

