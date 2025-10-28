Haberler

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı, geçmişle övünmenin değil, geleceğe sorumlulukla bakmanın günüdür. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, kadınların, gençlerin ve bilimin omuzlarında yükselecek bir medeniyet projesidir. Bizler bu mirası sadece yaşatmakla değil, yeniden üretmekle yükümlüyüz. Cumhuriyet'in 102'nci yılında Türkiye ikinci yüzyıla kararlılıkla yürümektedir. Atatürk'ün gösterdiği hedef, yalnızca çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak değil; onu aşacak bir akıl ve üretim toplumunu inşa etmektir. Bugün dijital dönüşümden çevre bilincine, kadın girişimciliğinden uluslararası dayanışmaya kadar her alanda bu vizyonu yaşatmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet'in asıl gücü, toplumsal birliktelikten doğmaktadır. Cumhuriyet, milletin kalbinde saklı ortak bir sözleşmedir; farklılıklarımızın ötesinde bizi birleştiren en büyük paydadır. Biz ULUSKON olarak iş dünyasında, ekonomide ve diplomatik ilişkilerde bu birlik ruhunu büyütmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet, 1923'te doğdu ama 2023 ve sonrasında her gün yeniden anlam kazanıyor. Atatürk'ün ilke ve devrimleri, yalnızca geçmişe değil, geleceğe yön veren evrensel bir ışıktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
