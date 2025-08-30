ULUSKON Başkanı Atasoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "30 Ağustos, Türk milleti için bağımsızlığın sembolü ve bütün güçlükleri aşabileceğimizi gösteren tarihi bir zaferdir" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atasoy, " 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102'nci yıldönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti; hürrriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

'GURUR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN'

Atasoy, bu önemli günü her yıl aynı coşku ile kutlamaya devam ettiklerine dikkat çekerek "Her 30 Ağustos bize bütün güçlüklerle baş edebileceğimizi, geleceğimizi hep birlikte omuz omuza tesis edebileceğimizi, çocuklarımız için, yurdumuz için, vatanımız ve insanlarımız için bütün zorlukları aşabileceğimizi gösteren müthiş bir bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

'BU DEĞERLİ MİRAS SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR'

Bu tarihi zaferin nesilden nesile aktarılarak ebediyete kadar yaşayacağına da vurgu yapan Atasoy, "Milletimiz bu zaferle; milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesindende silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bizler de 30 Ağustos'u bizlere kazandıran şanlı ecdadımızın mirasçıları olarak demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, her alanda çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma gayretinde olmaya devam edeceğiz" dedi.