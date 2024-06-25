Ulusal ve Uluslararası İzcilik Yaz Kampı Ohri'de Başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kuzey Makedonya merkezli Kalkan İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen yaz kampının açılışına ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türkiye ve Balkan ülkelerinden yüzlerce izci katıldı.

Türkiye ve Balkan ülkelerinin milli marşlarının okunduğu program kapsamında izci gruplarının temsilcileri kendilerini tanıttı, başta Filistin'de olmak üzere savaşların bitmesi ve barış temennisinde bulundu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, burada yaptığı konuşmada, "Gördüğünüz gibi insanların gönüllerinin sınırları topraklarının sınırlarıyla sınırlı değilmiş. Aynı gönlü konuşuyoruz." dedi.

Dini ve milleti ne olursa olsun çocukların ve gençlerin parmağının kanamasına bile razı olmadıklarını kaydeden Subaşı, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak da kampın önemine değinerek, izciliğin temel amacının gençlerin bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden gelişmesini sağlamak olduğunu belirtti.

TİKA'nın çocuk ve gençlerin gelişimine pozitif katkı sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Bayrak, "Gençlerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek amacıyla bugüne kadar doğrudan çocuk ve gençlere yönelik dünyanın birçok ülkesinde ve Kuzey Makedonya'da çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Özellikle eğitim alanında gençlerin daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi, sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirebilmesi için projeleri destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalkan İzcilik Kulübü Başkanı Cengiz Destan ise kampın düzenlenmesinde destek verenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"14 yıl önce tanışmış olduğumuz bu izcilik macerasında bu kadar ileriye yol kateteceğimizi hiç düşünmüyorduk. O dönemde 17 yaşlarında izcilik faaliyetleriyle Türkiye'yi ziyaret edeceğimizin heyecanını yaşarken 30 kişilik bir grupla Türkiye'ye katıldık. Bugün ise Kalkan İzcilik Kulübü olarak 1400'e yakın izcimiz mevcut ve burada da 300'e yakın izciyle beraber kamp yapmanın yükselişini yaşadık."

Destan, izcilik kampını Kuzey Makedonya'da farklı ülke ve milletlerden çocukları ve gençleri bir arada tutan yegane bir organizasyon olarak nitelendirdi.

Öte yandan, başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere 14. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı'na katılım ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kalkan İzcilik Kulübü tarafından flama ve hediye takdim edildi.

Program kapsamında, Kuzey Makedonya merkezli Yeni Hayat Derneği Folklor Kulübü de geleneksel halk oyunları gösterisi sundu. Yaklaşık 300 izcinin katıldığı kamp 27 Haziran'da sona erecek.