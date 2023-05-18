Ulusal Staj Programı'ndan sunulan staj imkanı ilk ayda rekor sayıya ulaştıANKARA Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üç yıldır başarı ile yürütülen Ulusal Staj Programı'nda 407 bin 319 öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu, 13 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı.

Ulusal Staj Programı'ndan sunulan staj imkanı ilk ayda rekor sayıya ulaştı

ANKARA Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üç yıldır başarı ile yürütülen Ulusal Staj Programı'nda 407 bin 319 öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu, 13 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı.

150 bini kamuda 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkanı sunulmasını hedefleyen programa; Türkiye'deki 204, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 15 ve 33 farklı ülkedeki 147 üniversiteden başvuru gerçekleşti.

Bu çerçevede stajyer havuzunun açılması ile özellikle kamu kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği programda ilk ayda 200 binin üzerinde staj teklifi gönderildi. Gelen teklifleri kabul eden 100 binden fazla genç staj yapacağı kurumu kesinleştirdi. 81 ilde faaliyet gösteren kurumlar, Türkiye'deki tüm üniversitelerden 432 farklı bölümdeki öğrenciye istedikleri ilde staj imkanı sağladı. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı stajyerlerine ödenecek ücret ise bu yıl için asgari ücret olarak belirlendi.

Staj imkanlarının fırsat eşitliği, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sunulduğu Ulusal Staj Programı, işverenlerin teklif gönderebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar erişime açık kalacak. Gençlerin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimlemelerini hedefleyen programda yer alan kamu ve özel sektörden 6 binin üzerinde işveren ise staj tekliflerini hızla göndermeye devam ediyor.

Stajyer eğitimleri YTNK.TV'de

Stajyer havuzunda yer alan tüm öğrenciler, uzman kurumların hazırladığı ücretsiz eğitimler ile kariyer yolculuklarında destekleniyor. Program kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj yapacak her bir genç, başta "İş Sağlığı ve Güvenliği" olmak üzere sertifikalı iş yaşamına hazırlık, farkındalık, kişisel gelişim ve iletişim eğitimlerini YTNK.TV üzerinden alma imkanı buluyor.

Liyakat esaslı değerleme yöntemi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da programa başvuru yapan her bir üniversite öğrencisi, liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans üzerinden değerlendi. Yenilikçi ve objektif yöntemler ile değerlenen her bir öğrenci için 'Akademik/Mesleki', 'Sanatsal/Sosyal' ve 'Sportif' alanlardaki yeterlilik puanları hesaplanarak 'Aday Profillerine' eklendi. Adayların profili; işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı. Böylece işverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderdi.

Depremden etkilenen öğrencilere öncelikli staj imkanı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen öğrenciler de desteklemek için programda yeni düzenlemeler yapıldı. Ulusal Staj Programı'na deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gence; kamu kurumlarında, istedikleri ilde öncelikli staj imkanı sağlandı. İlk ay içinde bu öğrencilere yaklaşık 45 bin staj teklifi gönderildi.

Program bu yıl da dünyaya örnek oldu

Uygulandığı her yıl, uluslararası çatı kuruluşların dikkatini çekerek örnek gösterilen program bu yıl da; OECD 2023 Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu'nda ve OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu'nda sağladığı fırsat eşitliği, şeffaf süreçleri ve liyakati temin eden yetkinlik temelli değerleme yöntemi ile örnek gösterildi.