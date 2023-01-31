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Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'deki Kovid-19 Vakaları Artık Düşük Seviyede

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Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'deki Kovid-19 Vakaları Artık Düşük Seviyede

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Pazartesi günü, ülkedeki Kovid-19 vakalarının düşük seviyede olduğunu ve ülke çapındaki sayıların kademeli olarak azaldığını bildirdi.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Pazartesi günü, ülkedeki Kovid-19 vakalarının düşük seviyede olduğunu ve ülke çapındaki sayıların kademeli olarak azaldığını bildirdi.

Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında komisyon yetkilisi Fu Wei, izlemenin başladığı 21 Aralık 2022'den sonra kasaba kliniği ve halk sağlığı merkezlerindeki ateş klinikleri hastaları, hastanede ayakta tedavi görenler ve acil durum vakalarının arttığını ve o zamandan bu yana sayıların istikrarlı bir şekilde düştüğünü söyledi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden araştırma görevlisi Chen Cao, Çin'de şu ana kadar baskın olan BA.5.2 ve BF.7 dışında hiçbir baskın yeni koronavirüs alt varyantının tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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